Российский журналист Леонтьев нашел применение своим анализам

Впечатление

Посмотрела программу «Однако» на одном из российских каналов с неким журналистом Михаилом Леонтьевым. Давно хотела, но воздерживалась... Зачем их трогать – у них, в России, свои понятия, чуждые нам... И каждый раз, когда рука тянулась написать – ну, например, о плане Путина до 2020 года, который он хочет оставить Медведеву, или, скажем, о съезде Единой России, который мучительно напомнил съезды КПСС… Или (вот умора) о как бы связи Путина с Кабаевой (я больше бы поверила, если бы это был какой-нибудь кабаев). Или о том, как обо все этом пишут российские СМИ… Но я держала себя в руках.

Но вот мой папа, как-то некстати включил программу упомянутого Леонтьева и тот некстати заговорил об Украине. И я увидела эту прыгающую антиукраинскую моську, ту самую, которая в свое время проиграла суд за какую-то клевету на Украину, но даже не извинилась. Он гордо и смело сказал, что «какать хотел на наши (украинские) суды»… Видимо, хотел это сделать в том самом сортире, в котором уже столько лет безуспешно их президент мочит маленький народ, получая в ответ гробы с русскими мальчишками…

Лицо у Леонтьева, между прочим, интеллигентное. Люди с такими лицами в России становятся аналитиками. Ну а если в стране беда – если там нечего анализировать? Если там все и так понятно? Если писать можно только о том, что Путин – самый лучший за последние триста лет правитель и что у него есть лабрадор Кони, то что тогда анализировать? Парламент, говорите? То есть Думу? Так ведь там тоже все те же... Думские выборы – это ж «референдум доверия президенту Путину». Это ж его, Путина, парламент. Он же принадлежит ему не меньше, чем лабрадор Кони! Ведь даже встреча с парламентским силами – это «глубокий акт доверия», Путин на таких встречах даже Жириновского одергивает, и тот молчит.

Ну что прикажете аналитикам делать? Анализы им свои анализировать?

Куда умища свои приложить?

Есть куда. Ведь у России огромное количество внешних и внутренних врагов. Вот, например, Украина. А тут демократия, непаханое поле… И вот российский телезритель на протяжении двадцати минут смотрит нарезку украинской политической реальности – как обмениваются любезностями наш Президент и премьер, как ведет себя парламент, какая у нас инфляция. Мы в этой программе упоминаемся как «незадачливый украинский избиратель», который все никак не может понять, кто прав: Президент или премьер.

Леонтьев удовлетворился констатацией «украинского кризиса, украинской инфляции» и плавно перешел к украинскому внешнему курсу. НАТО тут звучало, как Ната. А желание Украины присоединения к ПДЧ сопровождалось хихиканьем типа – капля никотина убивает лошадь. И якобы Украина с ее «кризисом» в международных структурах может быть той каплей никотина. Леонтьев даже такой термин применил к нашей стране: «огундурасивание». Потом сказал что-то о том, что этот гондурас не надо чесать. Ну в общем, российская бытовая пошлость – на службе плоской российской аналитики.

Душевно… Я думаю, что часть средств, выделяемых для популяризации НАТО, нам необходимо перечислять Леонтьеву. Никто лучше таких парней не способен родить любовь украинцев к западному и евроатлантическому вектору. Даже мой папа, русский по национальности, тот самый соотечественник, чьи права защищает Россия, – и тот плюнул и возмущенно выругался. А мне снова захотелось в НАТО, или пусть – к Нате, как ее называет Леонтьев. Неважно как – НАТО или Ната, главное – что с их танками и ракетами возле таких родных и близких северных границ.

Маша Мищенко