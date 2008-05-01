Среди пострадавших в Египте один украинец и 13 россиян
10:25, 01 мая 2008Разное
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Известно о восьми погибших
Среди пострадавших в автокатастрофе в Египте один украинец, 13 россиян, четверо британцев, два итальянца, двое канадцев, двое румын и трое египтян.
Национальности погибших не сообщаются, отмечает «Газета.Ру».
На данный момент известно о восьми погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Туристический автобус, направлявшийся из Шарм-эш-Шейх в Каир, перевернулся на шоссе.
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