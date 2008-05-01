Среди пострадавших в Египте один украинец и 13 россиян

Среди пострадавших в автокатастрофе в Египте один украинец, 13 россиян, четверо британцев, два итальянца, двое канадцев, двое румын и трое египтян.

Национальности погибших не сообщаются, отмечает «Газета.Ру».

На данный момент известно о восьми погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Туристический автобус, направлявшийся из Шарм-эш-Шейх в Каир, перевернулся на шоссе.