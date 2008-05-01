В Египте перевернулся автобус с туристами из России, Украины, Италии: 8 жертв

В Египте перевернулся и сгорел автобус с туристами, сообщает радио «Свобода».

По предварительным данным, 8 человек погибли, не менее 20 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, одной из женщин пришлось ампутировать ногу.

Всего в салоне находились около 40 человек - из России, Украины, Канады и Италии.

Автобус следовал в Каир из Шарм-эш-Шейха. На крутом повороте у него лопнула покрышка, после чего он перевернулся и загорелся.