Эвакуация машин в Киеве еще немного побудет законной

Совместный приказ Главного управления транспорта Киевской городской государственной администрации и Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве о принудительной эвакуации автомобилей будет считаться недействительным со дня его исключения из государственного реестра нормативно-правовых актов через 15 дней после отмены Минюстом решения о государственной регистрации и после опубликования в «Официальном вестнике Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В пресс-службе напомнили, что Минюст 11 марта отменил приказ от 18 декабря 2007 года № 83/167 «О порядке применения мер воздействия к водителям, нарушившим Правила дорожного движения и установленные в г. Киеве Правила благоустройства территории, парковки транспортных средств, тишины в общественных местах, торговли на рынках в г. Киеве”.

(Заместитель министра юстиции Андрей БОГДАН, ссылаясь на решение Минюста об отмене приказа, отмечал, что эвакуация транспортных средств в столице будет считаться незаконной с 12 марта – УНИАН).

Сегодня, 12 марта, Министерство юстиции направило сообщение об отмене решения о государственной регистрации приказа органам, издавшим настоящий нормативно правовой акт.

Вместе с тем, органы, издавшие упомянутый приказ, имеют право на протяжении 10 дней после получении решения Минюста обратиться к Министру юстиции с заявлением о его пересмотре с представлением дополнительных материалов, обосновывающих необходимость такого пересмотра. Указанное заявление рассматривается на протяжении десяти календарных дней. Органы, издавшие упомянутый приказ, имеют также право обжаловать решение Минюста в судебном порядке.

В заключении об отмене совместного приказа Министерство юстиции отмечает, что в соответствии со статьей 41 Конституции Украины, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым. Вместе с тем, указанный приказ ограничивает возможность владельцев транспортных средств пользования ими.

Кроме того, согласно статье 319 Гражданского кодекса Украины, владелец владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению и имеет право совершать в отношении своего имущества любые действия, которые не противоречат закону. Деятельность владельца может быть ограничена или прекращена или владелец может быть обязан допустить к пользованию его имуществом других лиц лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

Утвержденные приказом меры влияния на водителей фактически устанавливают ответственность водителей за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Однако принципы гражданско-правовой ответственности; деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них определяются исключительно законами (статья 92 Конституции Украины), и на сегодняшний день Кодексом Украины об административных правонарушениях установлена ответственность водителей за нарушение правил остановки и стоянки, что в соответствии с частью второй статьи 122 этого Кодекса представляет собой предупреждение или наложение штрафа.

Изъятие транспортного средства предусмотрено частью четвертой статьи 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях при совершении нарушений, предусмотренных частью второй статьи 2061 этого Кодекса (оборудование владельцами или водителями транспортных средств специально скрытыми или замаскированными местами, которые используются для перевозки нелегальных мигрантов).

Таким образом, отмеченным субъектам нормочтворчества не предоставлены полномочия на урегулирование вышеупомянутых вопросов.

Решение об отмене указанного приказа издано Министерством юстиции на основании изложенного заключения, а также в соответствии с подпунктом «г» пункта 17 «Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, органов хозяйственного управления и контроля, которые затрагивают права, свободы и законные интересы граждан или имеют межведомственный характер», подпункта 4.5 пункта 4 и абзаца второго пункта 5 «Порядка отмены решения о государственной регистрации нормативно-правовых актов, внесенных в государственный реестр».