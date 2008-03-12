МЧС ищет источник неприятного запаха в трех районах Киева

Специалисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и ОАО “Киевгаз” не обнаружили источник запаха газовой смеси на проспекте Науки в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, около 12.00 11 марта в оперативно-диспетчерскую службу МЧС в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на проспекте Науки в воздухе ощущается специфический запах газовой смеси. По этому вопросу также обращались жители Печерского и Шевченковского районов.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС и аварийные бригады "Киевгаза", которые обследовали территорию, прилегающую к указанному проспекту. Запах газовой смеси и его источник обнаружены не были.

Кроме того, совместные группы МЧС в г. Киеве и "Киевгаза" проверили газовое хозяйство города: нарушений в работе газораспределительных систем и газораспределительных пунктов также не было обнаружено.

Работники ГАИ дорожно-транспортных приключений и других аварий при участии автомобилей с газовыми установками не зафиксировали.

Лаборатория "Киевгаз" взяла пробы воздуха для проведения исследований, результаты которых планируется получить сегодня в конце дня.

По состоянию на 17.00 11 марта “обстановка относительно наличия специфического запаха в воздухе стабилизировалась”.

12 марта работники МЧС, МВД, "Киевгаза", СЭС и экологической инспекции запланировали проверки предприятий города.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в г. Киеве.