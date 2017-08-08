Бегать должны данные, а не граждане: Гройсман рассказал, сколько предпринимателей зарегистрировались онлайн

Через онлайн-сервис Министерства юстиции и Государственного агентства по вопросам электронного правительства, запущенный 1 марта, уже зарегистрировано 1211 физических лиц - предпринимателей, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«Весной Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины вместе с Министерством юстиции Украины ввели ряд электронных услуг по регистрации предпринимательства. Это - очередной шаг на пути к упрощению условий ведения бизнеса в Украине. Сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП. Так, с помощью онлайн-сервиса уже открыто 1211 ФЛП», - говорится в сообщении.

По словам премьера, предприниматели, создающие рабочие места, не должны стоять в очередях и сталкиваться с бюрократическими препятствиями.

«Убежден, предприниматели, которые создают рабочие места и обогащают экономику, должны получать от государства максимум помощи и уважения. Они не должны бегать, чтобы собирать различные справки, стоять в очередях, терять время, сталкиваться со злоупотреблениями со стороны чиновников. Бегать должны данные, а не граждане», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции 1 марта запустило онлайн-услугу открытия и закрытия физических лиц - предпринимателей, внесения изменений в ведомости о действующих ФЛП, открытия юридических лиц и внесения ведомостей о них в единый государственный реестр на сайте «Дом юстиции» и исполнительном правительственном портале.