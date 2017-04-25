Гройсман призвал полицию к диалогу с предпринимателями, чтобы никто не мог себе позволить "кошмарить" бизнес

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал полицейских поддерживать диалог с предпринимателями и не создавать препятствий в их деятельности.

Читайте такжеГройсман уверяет, что бизнес-климат в Украине будет только улучшаться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«Наша с вами задача - сделать все возможное, чтобы бизнес не чувствовал никакого лишнего давления в своей деятельности. Нам удалось обеспечить в прошлом году экономический рост, и результатом этого экономического роста, в том числе, является возможность увеличить финансирование органов правопорядка, но мы точно знаем, что те, кто производят национальный продукт, должны быть защищены, и главное - мы не должны им силовыми методами мешать. Хотел бы, чтобы на местах это был ваш один из важных приоритетов, чтобы никто не мог себе позволить «кошмарить» бизнес. Это является важным в нашей государственной позиции», - заявил глава правительства.

В то же время Гройсман отметил, что во время встреч представители бизнеса не жалуются на серьезное давление на них со стороны правоохранителей.

«Это означает, что есть абсолютно нормальная позиция по взаимодействию с бизнесом. Поэтому очень важно, чтобы на местах, в областях, мы постоянно поддерживали диалог с предпринимателями, понимали их проблемы и не создавали дополнительных препятствий в их деятельности», - подчеркнул глава правительства.