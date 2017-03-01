Бизнесу с начала года возвратили 17 миллиардов гривень НДС

Объем возмещения налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательства с начала года составил 16,997 миллиарда гривень.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, при этом довольно большую часть суммы, 8,562 миллиарда гривень, ведомство перечислило за один день – 28 февраля.

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Напомним, что с 1 февраля вступило в силу решение правительства о порядке ведения единого реестра заявок на возмещение НДС, однако полный переход на новый порядок будет осуществлен к 1 апреля текущего года, а пока действует старый порядок, подразумевающий использование данных и выводов Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, вопрос возмещения НДС многие годы был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За минувший год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень.

В конце января текущего года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), значительно сокращающий возможности для злоупотреблений в этой сфере. Механизм возмещения будет сведен к нескольким шагам – подача заявки на возмещение, публикация этой заявки в реестре, проведение проверок и согласований, а также собственно возмещение налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований составит не более 30 дней, а заявки должны подаваться не позднее 20 числа каждого месяца.

Как ожидается, возмещение станет автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым. Создание и порядок ведения единого реестра возмещения НДС является одним из главных пунктов антикоррупционного пакета налоговых изменений, который был разработан Минфином совместно с бизнесом и независимыми общественными экспертами и получил публичную поддержку ведущих деловых и общественных объединений.