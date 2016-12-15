В Запорожье начал работу региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит в Запорожской областной филармонии.

К дискуссии привлечены заместитель городского главы Запорожья Валерий Эделев, руководитель Запорожского областного центра занятости Ирина Дудник, директор Запорожского РУ Приватбанка Виктор Остапенко, представители регионального отделения промышленников и предпринимателей, а также представители местного бизнеса.

Во время форума запланированы панельные дискуссии. Первая посвящена перспективам развития малого бизнеса в Украине, на второй будет заслушана информация о пути успеха бизнеса в Украине.

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Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.