Местные власти Тернополя готовы выделить на компенсацию предпринимателям процентов по кредитам до 1 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий меморандум был подписан представителями органов власти региона в ходе регионального бизнес-форума "Украина - страна предпринимателей", организованного «ПриватБанком» совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Меморандум, в частности, подписали председатель Тернопольской ОГА Степан Барна, председатель облсовета Виктор Овчарук, заместитель председателя правления УСПП Михаил Ибрагимов.

Читайте такжеПрограмма Приватбанка "КУБ" является готовым механизмом для развития предпринимательства – УСПП

Представители власти и бизнеса в ходе форума обсудили острые вопросы кадрового потенциала Тернопольщины, вопрос отраслей региона, наиболее требующих инвестирования, проблему безработицы.

Как сообщал УНИАН, одним из первых украинских городов, присоединившихся к национальной программе поддержки малого бизнеса «Страна предпринимателей», стал город Покровск Донецкой области, где уже стартовал проект компенсации процентов за пользование кредитами малому бизнесу за счет местного бюджета. Соответствующее решение было принято горсоветом. Позднее о готовности выделить средства из бюджета заявили местные власти Киева, Полтавы, Кривого Рога и других городов Украины.

Привлечь финансирование предприниматели города смогут при помощи портала программы kub.pb.uа.