Программа Приватбанка "КУБ" является готовым механизмом для развития предпринимательства – УСПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Козий заявил сегодня на брифинге, прошедшем в рамках регионального бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей», инициированного Приватбанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

«Ценность Приватбанка в том, что он выступил инициатором, создал готовый механизм (программу «КУБ» - УНИАН), который можно обсуждать...», - заявил Козий.

Он подчеркнул, что предпринимательству необходимо дать возможность развиваться, реализовать свою инициативу, свои бизнес-планы, а для этого необходимы доступные кредиты. Козий акцентировал, что программа «КУБ» позволяет удешевить кредиты для малого и среднего бизнеса до 10%.

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«Это уже сопоставимо с европейскими деньгами, которые стремятся зайти на наш рынок», - отметил Козий.

По словам директора Южного регионального управления Приватбанка Елены Яколиной, программа «КУБ» одновременно наполняет бюджет и поощряет предпринимателей.

Она пояснила, что, участвуя в указанной программе, местный бюджет «дает 30 тыс. грн на возмещение» предпринимателю, а не банку.

«Предприниматель платит налоги и взносы, примерно через 14 месяцев эти 30 тыс. возвращаются в местный бюджет виде налогов и сборов... Это - очень интересный механизм», - сказала Яколина.

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Она подчеркнул, что бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» призван дать импульс, в том числе, тому, чтобы предпринимателей в стране начали уважать, поняв, что именно являются основным источником наполнения бюджетов всех уровней.

По словам руководителя Европейской ассоциации развития бизнеса Андрея Азарова, программа Приватбанка доказывает, что для развития малого и среднего бизнеса необходимы соответствующие стратегии. Он отметил, что данная ассоциация может стать сопровождающей структурой в программе «КУБ» и вместе с банком окажет поддержку предпринимателям, получившим кредит на развитие от Приватбанка.

Как отметила Яколина, власти города и области выразили желание сотрудничать по вышеназванной программе.

«Концептуальное согласие на это получено. Сейчас идет определенная проработка в направлениях, которые будут финансироваться», - сказала она.

Отмечается, что основной составляющей программы является создание нового рабочего места, а отличием Одесского региона от других является наличие туристической сферы, а также аграрная сфера и перерабатывающая промышленность.

Как сообщал УНИАН, также сегодня, 8 декабря, региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» начали свою работу в Харькове, Херсоне и Черновцах.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.