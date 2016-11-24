"Укрцукор" рассчитывает на скорое открытие китайского рынка, хотя есть сложности

Китайские потребители заинтересовались импортом украинского коричневого свекольного и белого рафинированного сахара в ходе продовольственный выставки Anufood China 2016, что дает основания ассоциации "Укрцукор" рассчитывать на открытие китайского рынка для отечественных сахаропроизводителей в краткосрочной перспективе, сообщила пресс-служба ассоциации.

"Мы все же сумели заинтересовать китайского потребителя, в частности, коричневый свекольный сахар и белый рафинированный, который был представлен на нашем стенде, вызвал немалый ажиотаж среди посетителей", - цитирует пресс-служба аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации Василия Долинского.

Согласно сообщению, в ходе выставки украинские сахарные заводы уже получили первые заявки на поставки своей продукции на рынок Китая, и в настоящее время ассоциация формирует списки своих потенциальных клиентов. По данным пресс-службы, Украина наработала более 30 бизнес-контактов, среди которых, помимо китайских, есть также компании из Шри-Ланки, Южной Кореи, Ливии, Анголы и Евросоюза.

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В то же время, в настоящее время существуют определенные сложности с прямым выходом украинских сахаропроизводителей на китайский рынок. Для этого отечественным компаниям необходимо пройти специальную процедуру лицензирования, которая является очень сложной и забюрократизированной. Однако прохождение этой процедуры позволит им поставлять свою продукцию напрямую в Китай, а не через Гонконг, как обычно.

Согласно сообщению, цены на сахар в китайских супермаркетах в пересчете на гривню составляют от 38 гривень/килограмм.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам ассоциации "Укрцукор", Украина в 2016 году увеличит экспорт свекловичного сахара в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 250 тысяч тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что в 2016-2017 МГ украинские заводы произведут 1,8-1,85 миллиона тонн сахара. Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 миллиона тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже – на уровне 1,6 миллиона тонн.

В текущем 2016-2017 МГ квоты на производство сахара в Украине получили 44 завода против 37 в прошлом сезоне.