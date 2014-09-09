Волонтеры и представители Минобороны рассказали о поисках и эвакуации погибших в зоне АТО

В брифинге на тему: «Поиск и эвакуация военнослужащих ВСУ и других военных формирований, которые находятся на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированием» приняли участие руководитель проекта гражданско-военного сотрудничества полковник Алексей Ноздрачев, заместитель директора Национального военно-исторического музея Вооруженных Сил Украины Ярослав Тинченко и Председатель правления Всеукраинского общественного объединения «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин.

В начале брифинга руководитель пилотного проекта гражданско-военного сотрудничества полковник Алексей Ноздрачев проинформировал журналистов о работе оперативных групп проекта, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО на востоке Украины.

- В составе этих групп работают специалисты по вопросам организации сотрудничества с местными органами власти и населением, - сообщил полковник Алексей Ноздрачев. - Главной задачей групп является организация сотрудничества с гражданским населением, местными органами власти, другими военными формированиями, правительственными и неправительственными организациями, религиозными общинами, а также плодотворное сотрудничество с волонтерскими организациями, в том числе по поиску и эвакуации военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, которые находятся на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированием.

По словам руководителя проекта, офицеры, которые выполняют задачи в составе оперативных групп, прошедших соответствующий отбор, и часть из них имеет опыт участия в операциях по поддержанию мира в различных регионах мира. Среди других задач, которые выполняют группы, создание условий для налаживания гуманитарной помощи образовательным, медицинским и социальным учреждениям, привлечение благотворительных общественных организаций в реабилитации людей, которые пострадали от террористов, восстановление разрушенной инфраструктуры и т.д.Читайте также"Айдар" забрал тела 40 бойцов, которые попали в засаду

Председатель правления ВОО «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин сообщил журналистам, что поиск тел погибших в боях военнослужащих осуществляют волонтеры поисковых организаций «Народная память», «Цитадель», «Красная Звезда».

- В конце августа этого года группой гражданско-военного сотрудничества были достигнуты договоренности с представителями так называемой «ДНР» о предоставлении возможности вывоза тел погибших украинских военнослужащих, - сообщил Ярослав Жилкин. - Однако противоположной стороной было выдвинуто требование: эксгумацию и вывоз тел погибших военнослужащих должны осуществлять исключительно общественные организации. Именно поэтому при поддержке и содействии Национального военно-исторического музея Украины была сформирована группа волонтеров, в которую вошли опытные поисковики - участники экспедиций по поиску и перезахоронению солдат времен Второй Мировой войны.

Волонтер рассказал, что поисковая работа координируется представителями Министерства обороны Украины, а также Донецкой и Днепропетровской облгосадминистраций.

По его словам, работу по поиску погибших военнослужащих волонтеры совместно с оборонным ведомством начали на прошлой неделе, однако уже есть определенные результаты. Так, за прошедшую неделю в местах боев в районе кургана Саур-Могилы, что в Донецкой области, волонтерам удалось отыскать тела восемнадцати погибших военнослужащих, которых своевременно не удалось вывезти через тяжелые бои. Во время поиска волонтеры обнаружили братскую могилу, в которой, по их сведениям, захоронено не менее пяти человек. Однако в настоящее время тела еще не идентифицированы. Следует заметить, что курган Саур-Могила стал одним из главных мест ведения боевых действий между подразделениями АТО и террористическими группировками.

Ярослав Жилкин сообщил, что поисковики требуют специального транспорта для перевозки тел погибших военнослужащих, водителей, которые без страха смогут ездить в зону проведения АТО, а также смельчаков-саперов, ведь большинство мест, где они проводят свои поисковые работы, и вообще - вся Донетчина - нашпигована «минами-сюрпризами», растяжками, которые после себя оставили террористы.

Заместитель директора Национального военно-исторического музея Вооруженных Сил Украины Ярослав Тинченко сообщил журналистам, что поисковые работы ведутся с учетом данных, которые ежедневно предоставляет штаб АТО.

Ярослав Тинченко отметил, что в поиске тел в местах боев волонтерам также активно помогают жители Донецкой и Луганской областей, и сообщил, что идентификация тел на месте нередко является чрезвычайно сложной из-за боевых действий, погодных условий, а также отсутствия у погибших документов и именных жетонов.

Заместитель директора Национального военно-исторического музея привел пример, когда поисковиками были обнаружены тела девятерых военнослужащих со следами пыток.