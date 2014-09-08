Индивидуальные средства медицинской защиты аптечки АИ-1 украинской армией не применяются

Министерство обороны Украины сообщает, что централизованно ни одного наряда на выдачу аптечек индивидуальных АИ-1 в военные части Вооруженных Сил Украины не оформлялось. По состоянию на сегодня указанные выше индивидуальные средства медицинской защиты - аптечки в Вооруженных Сил Украины не применяются.

Согласно решению начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на период проведения антитеррористической операции с целью оказания само - и взаимопомощи каждый военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник АТО, обеспечивается пакетом перевязочным индивидуальным (ППИ) - 2 шт., жгутом кровоостанавливающим медицинским - 1 шт., обезболивающим средством (буторфанолом тартратов 0,2% в шприц-тюбике или Налбуфин по 1 мл в предварительно заполненном шприце, в комплекте с иглой в контурной ячейковой упаковке) - 1 шт. Для обеспечения военнослужащих обезболивающим средством Министерством обороны Украины было закуплено 78 тысяч буторфанолу тартрата 0,2% в шприце-тюбике.

Для обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины более эффективным обезболивающим средством, в августе этого года проведено закупку обезболивающего средства Налбуфин-Фармекс по 1 мл в предварительно заполненном шприце, в комплекте с иглой в контурной ячейковой упаковке, в количестве 125 тысяч штук и проведено распределение в Военно-медицинские клинические центры регионов, которые обеспечивают воинские части в зоне ответственности.