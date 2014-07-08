Десантники в зоне АТО перезахоронили найденные останки красноармейца (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Судя по всему, военные наткнулись на останки красноармейца времен Второй Мировой войны, дата найденной рядом с ним газеты - июль 1943 года. Вероятно, что он был пулеметчиком - при нем найдено два диска от пулемета системы Дегтярева. Рядом с останками на расстоянии полтора метра найдена рука, которую оторвало взрывом. Также найдена опасная бритва с инициалом И. на лезвии, немного резаной бумаги для самокруток. Можно предположить, что его присыпало землей, поэтому его и не нашли сразу.

Читайте такжеДесантники спасли девочку, которая подорвалась на заложенном боевиками фугасеДесантники выкопали и сложили останки, все сфотографировали, и именно в этот момент позиции украинских военных начали обстреливать из 120 мм миномета, не смотря на то, что это было во время перемирия.

Уже после обстрела останки погибшего воина были перезахоронены с отданием воинской чести.

"Так случилось, что современные герои похоронили с почестями героев из прошлого", - сказано в сообщении.