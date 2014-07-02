Заместитель Минобороны встретился с представителями Конгресса США

Сегодня, 2 июля, в рамках визита в Украину делегации профессиональных сотрудников Конгресса Соединенных Штатов Америки заместитель Министра обороны Украины Игорь Кабаненко провел встречу с советником Комитета Сената США иностранных дел господином Джеми Флаем и профессиональным специалистом Комитета Сената по вопросам вооруженных сил господином Томасом Гоффусом.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте текущей военно-политической ситуации в Украине и дальнейшие направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Заместитель Министра обороны Украины проинформировал гостей о военной ситуации в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины, состояние и перспективы прекращения огня и актуальные направления реформирования Вооруженных Сил Украины.

"В течение десяти дней перемирия, введенных в Донецкой и Луганской областях по инициативе Президента Украины, мы доказали мировому сообществу, что готовы к реализации мирного сценария на востоке Украины даже при условии прекращения огня в одностороннем порядке. К сожалению, мирный план не сработал. За 10 дней террористы нарушили перемирие больше ста раз, в результате 27 украинских военнослужащих погибли и 69 получили ранения. Сегодня Вооруженные Силы Украины возобновили активные действия в зоне проведения антитеррористической операции, направленные исключительно на ликвидацию террористов. В этом они пользуются неоспоримой поддержкой населения Востока Украины", - проинформировал Игорь Кабаненко.

Он поблагодарил американскую сторону за поддержку и помощь, которую предоставляет Украине правительство США в деле восстановления мира и безопасности.

"Каждый бронежилет или аптечка, переданные Вооруженным Силам Украины Соединенными Штатами Америки, сегодня спасают жизнь украинским военнослужащим, которые находятся на передовой", - подчеркнул Игорь Кабаненко.

Советник Комитета Сената США по иностранным делам господин Джеми Флай от имени Конгресса США заверил украинскую сторону в продолжении всесторонней поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки по вопросам обеспечения национальной безопасности и суверенитета Украины.

"Ситуация, в которой сегодня оказалась Украина, представляет собой угрозу не только украинской, а также международной безопасности. Следует продолжать постоянно напоминать об этом миру", - подчеркнул Джеми Флай.