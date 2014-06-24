Коваль встретился с заместителем Государственного секретаря США г-ном Грегори Кознером

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте текущей военно-политической ситуации в Украине, направления развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Глава отечественного оборонного ведомства проинформировал американскую делегацию о военно-политическую ситуацию на Востоке Украины, в частности, относительно участия Вооруженных Сил Украины в антитеррористической операции.

- В настоящее время подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с Государственной пограничной службой фактически закрыли государственную границу на Востоке Украины. Вдоль линии границы созданы группировки наших войск, целью которых является отражению возможной вооруженной агрессии с суши, воздуха и воды. Параллельно продолжается работа по совершенствованию системы управления и логистики Вооруженных Сил Украины, - отметил исполняющий обязанности Министра обороны Украины.

Генерал-полковник Михаил Коваль акцентировал внимание на приоритетных потребностях подразделений Вооруженных Сил, которые принимают участие в антитеррористической операции. Речь идет о средствах индивидуальной защиты, современные системы связи, средства разведки и наблюдения, мобильные защитные сооружения и т.д. В ходе разговора генерал - полковник Михаил Коваль выразил заинтересованность в проведении целевой консультативно-совещательной помощи со стороны США в сфере кризисного менеджмента, подготовки профессионального сержантского корпуса, специального персонала и т.д.

- Сегодня руководство государства и Вооруженных Сил Украины делают все, чтобы решить эти вопросы самостоятельно. Так, недавно принят на вооружение новый бронежилет отечественного производства. Он надежный, недорогой и прошел тщательные испытания. Министерство обороны Украины заказало 28 тысяч таких бронежилетов, 14 тысяч уже поступило и отправлено в войска, - сообщил исполняющий обязанности Министра обороны генерал-полковник Михаил Коваль.

Заместитель Государственного секретаря США г-н Грегори Кознер от имени американского правительства заверил украинскую сторону во всесторонней поддержке по вопросам обеспечения безопасности и национального суверенитета.

- На протяжении последних месяцев военнослужащие Вооруженных Сил Украины продемонстрировали устойчивость, немалую выдержку, а также четкие попытки предотвратить эскалацию насилия в проблемных регионах страны. Это заслуживает не только уважения, но и на всестороннюю поддержку, которую готовы предоставить Украине Соединенные Штаты и все ведущие государства мира. Уверен, что государственный суверенитет Украины будет защищено, - отметил господин Грегори Кознер.