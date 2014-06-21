Порошенко посетил раненых бойцов АТО и вручил им государственные награды

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко посетил палаты и пообщался с ранеными, расспросил их о потребностях и пожеланиях.

Президент высоко оценил мужество и героизм воинов. «Вы продемонстрировали, что в Украине зарождается настоящий украинский дух. Благодаря таким воинам мы сможем сохранить целостность нашего государства. Народ очень ценит и уважает вас», - сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что на таких примерах героизма будут воспитываться будущие поколения украинской нации. «Соборность Украины сохраним благодаря вам», - сказал он.

Порошенко во время общения рассказал о своей поездке в зону АТО. Он отметил, что своим подвигом воины способствовали началу реализации мирного плана.

Президент заявил, что в случае несоблюдения условий мирного плана украинские военные будут действовать адекватно. Таким образом он прокомментировал сообщение о фактах нарушения режима прекращения огня.

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Порошенко подчеркнул, что «Украина хочет мира и урегулирования ситуации мирным путем». По его словам, мирный план одобрительно воспринят мировым сообществом, в частности, президентом США Бараком Обамой, Франции Франсуа Олландом, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кемероном. «Мы получили мощную поддержку нашего плана и высокую оценку действий украинских Вооруженных сил», - отметил Порошенко.

Обращаясь к раненым, президент подчеркнул, что сейчас своими скоординированными действиями украинские военнослужащие демонстрируют, что «мы умеем защищать государство».

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Президент отметил, что и он лично, и украинский народ благодарны воинам за проявленный героизм. «Родные должны знать - государство ценит ваше мужество», - сказал он и выразил слова благодарности родителям и родным воинов за патриотическое воспитание детей.

Бойцы в ответ пожелали скорейшего урегулирования ситуации и возвращения их боевых друзей к мирной жизни. Президент заверил, что и он, и силовики делают все возможное для этого.

По данным пресс-службы, награды получили: солдат Ярослав Иващенко – орден “За мужество” ІІІ степени; солдат Павел Чорий - орден “За мужество” ІІІ степени; старший солдат Иван Шулим - орден “За мужество” ІІІ степени; младший сержант Вадим Грищук - орден “За мужество” ІІІ степени; майор Денис Матюшко - орден “За мужество” ІІІ степени; капитан Ярослав Миронов – орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени; старший лейтенант Дмитрий Ягельский - орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.