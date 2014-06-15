Силы АТО задержали группу боевиков с большим арсеналом оружия

В результате успешно проведенной операции определенными подразделениями сил АТО была задержана группа боевиков, среди которых находился гражданин Российской Федерации.

Во время задержания у террористов изъяли большой арсенал стрелкового оружия, ПЗРК различных модификаций, ПТУР «Фагот», РПГ-7, РПГ-22, большое количество взрывчатки, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, детализированные топографические карты и печать командира гарнизона города Северодонецк на имя Павла Дремова.

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В настоящее время с задержанными сепаратистами проводятся следственные действия.

В ходе проведения операции украинские военнослужащие не пострадали.