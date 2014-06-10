Выведенный из Крыма флот Украины уже частично восстановил боеспособность

Об этом, заявил журналистам временно исполняющий обязанности начальника штаба-первого заместителя командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов.

Как пишут "Новости Донбасса", свидетельством тому является постоянный рост количества экипажей и других воинских коллективов, непосредственно выполняющих задачи по предназначению в определенных районах Черного моря и на суше.

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"Нам удалось достаточно быстро восстановить техническую готовность, доукомплектовать и провести боевое слаживание выведенных из временно оккупированного Крыма ракетного катера "Прилуки", среднего десантного корабля "Кировоград", учебных катеров "Смила" и "Новая Каховка", ряда вспомогательных и специальных судов, которые сегодня, вместе с боевыми единицами Западной военно-морской базы, фрегатом "Гетман Сагайдачный" выполняют задачи по прикрытию рубежей нашего Отечества с морского направления", - сказал контр-адмирал Тарасов.

Он также отметил, что существенным является вклад в укрепление боеспособности флота морской авиации, самолеты и вертолеты которой благодаря решительным и грамотным действиям соответствующих командиров и начальников, удалось сохранить заблаговременной их передислокацией на один из аэродромов материковой части Украины.

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"Присутствие национальных ВМС в определенных районах Черного моря сегодня практически постоянное. Также могу констатировать активную деятельность подразделений Войск береговой обороны, которые после передислокации также прошли "перезагрузку" и сейчас выполняют поставленные задачи в Одесской и Николаевской областях", - добавил временно исполняющий обязанности начальника штаба-первого заместителя командующего ВМС ВС Украины.