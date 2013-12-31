Контингент в ДР Конго продолжает успешно выполнять задачи Миссии ООН

Основными задачами вертолетных экипажей остаются воздушная разведка труднодоступных районов страны, авиационное сопровождение и поддержка войск Миссии, перевозки VIP-персон, личного состава контингентов и грузов.

– С увеличением единиц авиационной техники отряда – вертолетов Ми-8 – выросло и количество полетов. Командование бригады «Северное Киву», в подчинении которой находится отряд, продолжило маршруты полетов в 500 км от основной базы. Появились новые и относительно сложные вертолетные площадки ограниченных размеров в горной местности, – отметил заместитель командира отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев. – Это требует от летчиков качественной подготовки, четкости в соблюдения мер безопасности во время полета и профессионализма. Существенно влияют на безопасность полетов и погодные условия, которые в нашей зоне ответственности очень изменчивы.

Всего, с начала ротации было выполнено более 950 полетов с общим налетом более 1000 часов (средний налет на одного летчика составил 66 часов 48 минут). Перевезено почти 263 тонны груза и более 3300 пассажиров, проведено около 190 визуальных наводок (целеуказаний) экипажей вертолетов на наземные цели.

В течение последнего месяца за счет офицеров и прапорщиков инженерно-авиационной службы, ремонтной техники было увеличено лагерь на площадке «Буния», который сегодня фактически является базой регламентных работ.

Наряду с выполнением и обеспечением полетных заданий в лагере проходят другие плановые мероприятия. Ежедневно в послеобеденное время в течение двух часов проводятся занятия по физической подготовке. Дважды в неделю военнослужащие занимаются английским языком, а в конце каждого месяца сдают соответствующие зачеты и контрольные занятия. Кроме того, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины и приказом Министра обороны Украины с 15 ноября по 25 декабря в отряде была проведена плановая инвентаризация. Из числа личного состава были созданы внутренние комиссии, которые проверили фактическое наличие военного имущества и соответствие его учетным документам.

Одновременно с этим в лагере продолжаются работы по обустройству – проведен ремонт столовой, банно-прачечного комплекса, жилых и хозяйственных помещений и т.п..