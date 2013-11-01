В соцсети Facebook открыты представительства кораблей "Гетман Сагайдачный" и "Тернополь"

В командовании украинского флота убеждены, что благодаря появлению страниц кораблей в популярной соцсети, граждане Украины больше узнают о жизнедеятельности экипажей и национальных ВМС в целом.

Стоит напомнить, что флагманский корабль украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения 12 октября в составе многонационального корабельного соединения приступил к выполнению задач операции "Океанский щит" в Аденском заливе. А противолодочный корвет "Тернополь" с 8 октября по 17 ноября выполняет задачи в рамках антитеррористической операции НАТО "Активные усилия" в определенных районах Средиземного моря.