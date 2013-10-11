Военная делегация Европейского Союза посетила Севастополь

Сегодня , 11 октября , военная делегация ЕС во главе с Председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Патриком де Розье посетила Севастополь. После приземления на военном аэродроме "Бельбек" гости побывали в Севастопольской бригаде тактической авиации имени А. Покрышкина воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины.

Командир бригады полковник Юлий Мамчур рассказал генералу Патрику де Розье о задачах, которые выполняют его подчиненные по охране воздушного пространства нашего государства. Члены иностранной делегации также ознакомились с тактико-техническими характеристиками истребителей МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени А. Покрышкина, с их боевыми возможностями, оснащением, вооружением и осмотрели снаряжение военных летчиков.

Кроме того, военной делегации Европейского Союза продемонстрировали тренажер для подготовки летчиков, а генерал Патрик де Розье мог лично попробовать на нем пилотировать самолет МиГ-29 и вступить в двусторонний воздушный компьютерный бой с командиром бригады полковником Юлием Мамчуром.

После посещения Севастопольской бригады тактической авиации имени А. Покрышкина Воздушных Сил ВС Украины военная делегация Европейского Союза побывала в штабе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, где генерал Патрик де Розье встретился с командующим национального флота адмиралом Юрием Ильиным.

Также члены делегации ЕС возложили венок к Мемориалу погибшим французским воинам во время Крымской войны 1854-1855 гг. Согласно программе пребывания в Севастополе для иностранных гостей была организована экскурсия в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центрального военно-морского музея Украины и в Национальный музея героической обороны Севастополя.