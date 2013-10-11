Продолжается отправка команд в рамках последнего призыва

В армию ребят провожали под музыкальное сопровождение военного оркестра 80 отдельного аэромобильного полка. На торжественном митинге традиционно выступили представители облгосадминистрации, общественных и ветеранских организаций. Священник Центра военного капелланства Курии Львовской архиепархии УГКЦ благословил юношей на ратную службу.

Всего с Львовщины во время призывной кампании "Осень - 2013" из военных комиссариатов области в армию должен отбыть около 600 новобранцев. Из них 375 человек пополнят ряды Вооруженных Сил Украины.

В Донецке из сборного пункта областного военкомата торжественно провели на срочную военную службу первых 112 осенних призывников, которых направили служить в части Сухопутных войск на Киевщине и Черниговщине.

- Всего в течение октября-ноября военкоматами Донетчины будут отобраны для прохождения срочной военной службы 650 человек. В Вооруженные Силы Украины попадет 238 юношей. 18 новобранцев будутслужить в Отдельном полку Президента Украины, - рассказал военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата полковник Сергей Камеш.

После завершения торжественного митинга выступил вокальный ансамбль "Донбасс" с народными и военно-патриотическими песнями, а затем ветераны военной службы пообщались с призывниками .

Из Запорожья в ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований отправили 2 военные команды численностью 35 человек. Из них в воинской части Сухопутных войск, которая дислоцируется в пгт Гончаровское Черниговской области, будут служить 15 новобранцев, а 20 юношей остались проходить военную службу в одной из воинских частей Внутренних войск МВД, что в Запорожье.

- Всего ряды украинской армии и других военных формирований этого года пополнят 600 запорожских призывников. В Вооруженные Силы отправят 270 юношей, - сообщил областной военный комиссар полковник Давид Моин.

Поздравить призывников с важным событием в их жизни пришли ветераны войны и военной службы, представители власти, общественных и религиозных организаций, родители и родные.

На Черниговщине в поселке Советская Слобода состоялся "День призывника", во время которого новобранцы составили торжественную клятву родной земле. Мероприятие организовали Черниговский объединенный городской военный комиссариат, военно - музыкальный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

В центре села, на Аллее героев, провести ребят в армию пришли их родители, школьники, ветераны, жители Советской Слободы и соседних поселков. Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. По украинскому обычаю матери связали своих сыновей вышитыми полотенцами - оберегами и дали родительское напутствие на достойную службу. Праздник продолжился в местной школе концертом артистов Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Концертные номера артистов и солистов чередовались с выступлениями руководства района, ветеранов и демонстрацией видеороликов о современном украинском войске.

- Уже пятый год подряд мы проводим подобные мероприятия военно-патриотического воспитания молодежи. Наша цель - не только возродить славные героические традиции прошлого, но и показать, рассказать и донести до жителей каждого села, что такое украинская армия сегодня. Результат этой работы можно увидеть на призывном пункте - желающих пополнить ряды Вооруженных Сил Украины в Черниговском районе увеличилось вдвое, - подчеркнул городской военный комиссар полковник Владимир Кравчук.

Всего в ходе нынешней призывной кампании "Осень-2013" из Чернигова и района будет отправлено в войска около 100 призывников.