Павел Лебедев встретился с личным составом Одесского гарнизона

В Георгиевском зале Военной академии Министр обороны Украины Павел Лебедев провел встречу с личным составом Одесского гарнизона.

- В 2010 году Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Виктор Янукович Вооруженных Сил Украины определил основные направления нынешней военной реформы. Сегодня мы начинаем этап ее активной практической реализации, - отметил во время встречи Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Министр обороны Украины отметил, что финансовый ресурс для проведения реформы определен в размере 131,7 млрд. гривен.

- Для того, чтобы решить поставленные Верховным Главнокомандующим задачи, мы проводим комплекс мероприятий, направленных на изменение самой сути и содержания военной службы, - рассказал Павел Лебедев. - В частности, уже в ближайшее время будет коренным образом изменен принцип комплектования нашей армии - она ​​станет исключительно контрактной.

Также Министр обороны Украины сообщил участникам встречи о запланированном увеличении расходов на боевую подготовку Вооруженных Сил Украины - с 6,4 % от общего бюджета в 2013 году до 10,6 % в 2017 году.

- Главным магистральным направлением военной реформы станет социальный фактор, - отметил Павел Лебедев. - Сегодняшний уровень социальной защиты наших военнослужащих недостаточен. Но уже к 1 июля 2014 денежное обеспечение военнослужащих удвоится по сравнению с апрелем 2013 года. С обеспечением жильем ситуация сложнее. На квартирном учете находится более 44 тысяч военнослужащих, из которых около 30 тысяч нуждающихся в обеспечении постоянным жильем, а 15 000 - служебным.

Как заверил министр обороны Украины, для решения этой проблемы спланировано комплекс мер. В частности, планируется достроить 168 объектов, реализовать на открытых аукционах избыточное имущество, привлечь средства частных инвесторов для строительства жилья на землях военного ведомства.

- Уже со следующего года военные смогут получать компенсацию за поднаем жилья. В среднем семья из двух человек сможет получить компенсацию до 2000 гривен, а до конца 2015 года планируется переоборудовать 67 зданий на 10800 мест для военнослужащих - контрактников, - подчеркнул Павел Лебедев.

В завершение встречи Министр обороны Украины Павел Лебедев поощрил лучших военнослужащих Одесского гарнизона ценными подарками и грамотами .