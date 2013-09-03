Завершилась очередная активация соединения кораблей BLAСKSEAFOR

В период с 14 августа по 3 сентября корабли флотов Болгарии, Российской Федерации, Румынии, Турецкой Республики и Украины провели ряд учений в море и совершили визиты в порты Севастополя (Украина), Новороссийск (Россия) и Синопа (Турецкая Республика). Согласно принципу ротации, с августа 2013 года по август 2014 командования Черноморской группой военно - морского сотрудничества осуществляет представитель Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Сегодня, 3 сентября, утром в порту Синопа командиры тральщика "Прибой" (ВМС Болгарии), ракетного корабля на воздушной подушке "Бора" (ЧФ РФ), корвета "Себастиан" (ВМС Румынии) и фрегата УРО" Тургутреис" (ВМС Турции) в знак завершения мероприятий осуществили визит к командиру оперативного соединения кораблей BLAСKSEAFOR контр - адмирала Андрея Тарасова (ВМС Украины), который вместе с международным штабом руководил активацией с корабля управления "Славутич" (ВМС Украины).

Выйдя на внешний рейд порта Синоп, корабли BLAСKSEAFOR провели традиционную церемонию торжественного прохождения в кильватерном строю мимо штабной корабль - корабль управления "Славутич ". После этого корабли взяли курс к местам постоянного базирования. Официальным завершением активации стала смена оперативного командования кораблями , которое перешло от командира соединения BLAСKSEAFOR к командований национальных ВМС.

Как планируется, следующая активация Черноморской группы военно - морского сотрудничества будет проведена в апреле 2014 года.

Августовская активация 2013 стала двадцать второй развертыванием военно - морского соединения.

ВМС Украины за время действия Соглашения BLAСKSEAFOR уже третий осуществляют командование Черноморской группой военно - морского сотрудничества.

Справка . BLAСKSEAFOR является военно - морским ( корабельным ) соединением " по вызову " , созданным в соответствии с "Соглашением о создании Черноморской группы военно - морского сотрудничества", подписанного 2 апреля 2001 в г. Стамбул (Турция).

Основными задачами BLAСKSEAFOR является проведение операций по поиску и спасению , проведение гуманитарных операций , борьба с минной угрозой, осуществления операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задачи, согласованные странами-участницами.