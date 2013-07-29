В ВСУ уделяют особое внимание соблюдению мер пожарной безопасности

Как и положено, в летнее жаркое время года в частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины особое внимание уделяется соблюдению мер пожарной безопасности. Примером этому является проведенная тренировка, которая произошла в 46-м Объединенном центре обеспечения Тыла ВС Украины, где командиром подполковник Олег Нестеров.

Во время мероприятия личный состав пожарной обслуги части во главе со старшим прапорщиком Сергеем Резником достойно справился с возложенными задачами по ликвидации пожара, условно случившемся на технической территории центра.

В частности, после получения соответствующего сигнала учебной тревоги о возгорании объекта, одетые в теплозащитные костюмы военные пожарные оперативно прибыли на место "происшествия" и, используя генераторы пены средней кратности ГПС-600, в установленноей нормативами время погасили "пожар" на площадке хранения тары .

Как рассказал заместитель начальника 46-го ЦЗ подполковник Владимир Крапивка, учитывая предназначение центра и наличие на его территории подземных резервуаров с горючим и других важных объектов, в части всегда большое внимание уделяют вопросам теоретической и практической подготовки пожарных расчетов.

- Согласно плану боевой подготовки, в обязательном порядке ежемесячно мы проводим подобного содержания тренировки с практической отработкой нормативов по ликвидации очага возгорания на различных объектах центра. Кроме того, из числа военнослужащих пожарной обслуги ежедневно назначается наряд, который в течение суток следит за соблюдением мер пожарной безопасности на всей территории части, - рассказал подполковник Владимир Крапивка.

По словам офицера, согласно расписанию занятий и с целью совершенствования своих профессиональных навыков также четыре раза в неделю с личным составом двух пожарных расчетов части проводятся плановые занятия по пожарно-строевой, тактико-специальной, пожарно-профилактической подготовке и организации пожарной безопасности. Во время занятий командиры отделений, водители, техники расчета и пожарные совершенстве осваивают свои функциональные обязанности, изучают материальную часть, правила безопасности на различных объектах, а также в практической плоскости отрабатывают нормативы сбора и выезда по тревоге, тушения пожара, преодоление полосы препятствий и установка автомобиля на водоем с присоединением рукавной линии и стволов для отбора воды.

- Целенаправленное проведение практических тренировок и занятий способствует повышению профессионального уровня военнослужащих пожарной обслуги, а следовательно и их способности действовать слаженно и грамотно в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, - отметил подполковник Владимир Крапивка.