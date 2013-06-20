Воины-танкисты успешно выполнили стрельбы из танка ночью и в сложных метеоусловиях

Целью полевой выучки стало исполнение первого упражнения контрольных стрельб штатным артиллерийским выстрелом из танка Т-64БВ. При этом, огонь по мишеням велся в светлое время суток и ночью.

По совершенствованием профессионального мастерства лично следил командир 92-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Козак.

- Больше половины личного состава танкового батальона впервые в жизни стреляли в ночных условиях. К тому же, погода в тот день внесла свои коррективы. Так, гроза, дождь, град и сильный ветер приблизили условия занятий в почти боевых. Однако, мои подчиненные умеют преодолевать любые трудности, - отметил командир бригады полковник Владимир Козак.

По результатам однодневного полевого выхода, танковом подразделения за стрельбу днем ​​определена оценка «хорошо», а за ночные занятия - "удовлетворительно".

Отлично выполнили упражнения контрольных стрельб как днем, так и ночью начальник штаба - первый заместитель командира танкового батальона майор Алексей Нетребенко, заместитель командира танкового батальона по воспитательной работе майор Александр Соловьян, командир танка старший сержант Яков Иванов, наводчик танка старший солдат Сергей Игнатов и старший солдат срочной службы Сергей Стефанов.