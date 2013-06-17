Во Львове обсудили сотрудничество военных ведомств Украины и Польши

Встреча состоялась сегодня, 17 июня. Во главе делигаций с украинской стороны был первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, а с польской - заместитель министра национальной обороны Республики Польша Роберт Купецкий.

Гости осмотрели объекты учебно-материальной базы военного учебного заведения, а затем у них состоялись переговоры с глазу на глаз.

Во время встречи рассматривались вопросы, касающиеся стратегического развития дальнейшего сотрудничества военных ведомств обеих стран. Как отметил Александр Олейник, подобные рабочие встречи происходят довольно часто, как на территории Украины, так и на территории Польши. Их цель - подготовка и проработка вопросов, которые впоследствии выносятся на решение во время встреч глав оборонных ведомств обеих стран, одна из которых состоится буквально через две недели.

- Я очень рад, что существует сотрудничество между нашими ведомствами. Было интересно посетить Академию Сухопутных войск во Львове, где я увидел высокий уровень подготовки будущих офицеров, которых готовят на уровне стандартов армий ведущих стран мира. К тому же, мне известно о партнерских отношениях вашей военной академии и аналогичного военного учебного заведения в польском городе Вроцлав. Представители оборонного ведомства Республики Польша сейчас работают в группе военного образования в НАТО. Мы стремимся поддержать сотрудничество в области военного образования с Украиной. Для этого есть хорошие перспективы, - сказал Роберт Купецкий.

Военные чиновники обеих стран также подтвердили, что во время работы делегаций обсуждалось создание совместного украинского-польского подразделения.

- Это вопрос не является новым, он активно прорабатывается уже несколько лет. И мы говорили о том, что окончательно процесс должен завершиться уже в этом году, - отметил Олейник.

- Мы договариваемся о том, чтобы поднять действия этого совместного подразделения на более высокий тактический уровень. Подробнее о структуре и задачах украинского-польского подразделения средства массовой информации ознакомят уже в этом году, - сообщил Купецкий.

Еще одним вопросом стало создание во Львове на базе бывшего военного городка "Центра польской культуры и европейского диалога". Представители оборонного ведомства Украины сообщили, что ими сделано все для передачи целостного имущественного комплекса военного городка из фондов Министерства обороны Украины на баланс города Львова. Представители польской стороны сообщили, что открытие центра планируют провести не позднее 2014 года.