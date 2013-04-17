В Центральном доме офицеров прошел прием граждан по личным вопросам

Чиновник выслушала обращения 12 граждан, вопросы которых преимущественно касались улучшения жилищных условий.

Гражданка Надежда Чабаненко из Одессы – в прошлом военнослужащая. Она обратилась с вопросом обеспечения ее жильем для постоянного проживания. Учитывая то, что женщина – инвалид второй группы, ей было предложено предоставить жилье в Белгород-Днестровском гарнизоне, так как в Одессе очередь на получение жилья гораздо больше. Надежда Чабаненко не сразу согласилась на такой вариант решения проблемы и попросила время для раздумий.

Полковник Олег Грищенко, наоборот, получил долгожданное служебное жилье, но сложилась такая ситуация, что его нужно сдать. Его вопрос касался постановки на квартирную очередь в Киевском гарнизоне. Дело в том, что сначала он проходил службу в Васильковском гарнизоне, где и получил служебную квартиру. После его перевода в столицу он должен зарегистрироваться при своей новой части и стать на квартирную очередь в гарнизоне. Через месяц после новоназначения офицер получил известие, что нужно освободить служебное жилье.

Полковник Олег Грищенко возглавляет командный пункт Воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который круглосуточно несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Занимаясь боевой работой, ему некогда решать проблемы, связанные с несовершенной нормативно-правовой базой. В этом офицера единогласно поддержали другие должностные лица оборонного ведомства, которые также принимали участие в рассмотрении обращений граждан. Тем более что, согласно жилищного кодекса, офицер вправе удерживать служебное жилье до момента получения другого. А другие документы, которыми руководствуется столичное КЭУ, противоречат этому.

– Если не урегулировать нормативно-правовую базу и не привести ее в соответствие, по окончании службы полковника Олега Грищенко может случиться крайне неприемлемая ситуация – на проживание в служебной квартире в Василькове он не будет иметь прав, и стать на очередь, чтобы получить другую, он не сможет, – пришли к выводу представители Минобороны.

С подобной ситуацией, связанной с несовершенной нормативно-правовой базой, может столкнуться любой военнослужащий. Поэтому на обсуждении этого вопроса решили, что внести изменения в соответствующие приказы не так уж и сложно. Пути решения этой проблемы найдут и ситуацию изменят в пользу военнослужащих. То есть и у других подобных проблем не будет возникать, и полковник Олег Грищенко сможет получить гарантии и не беспокоиться за свое жилье.