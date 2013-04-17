В Харькове военные спасли пенсионера от грабителей

Три патрульных Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка: капитан Виктор Новицкий, военнослужащие-контрактники младшие сержанты Роман Сердюк и Дмитрий Шостак выполняли задачи по поддержанию общественного порядка и обеспечению военной дисциплины по улице Полтавский Шлях областного центра.

– Двигаясь по определенному маршруту, мы увидели, как на остановке трамвая прямо на глазах у многих людей двое молодых парней дерзко напали на прохожего гражданина пожилого возраста. Злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения и вымогали деньги у пенсионера. Помню, как в тот момент меня поразило равнодушие к чужой беде. Однако мы не медлили и немедленно ринулись на помощь человеку, просто выполнили свой гражданский долг. Позже грабители-неудачники были переданы в райотдел МВД, – рассказал начальник патруля капитан Виктор Новицкий.

По словам начальника Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка подполковника Александра Леонченко, храбрые и профессиональные действия военнослужащих можно поставить в пример всему личному составу гарнизона.

– Мои подчиненные продемонстрировали настоящие мужские качества: смелость, решительность и непреклонность. Своими действиями они укрепили веру украинского народа в своих защитников и, считаю, подняли престиж военной службы, – отметил подполковник Александр Леонченко.