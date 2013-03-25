Эксперты Программы НАТО "Совершенствование военного образования" посетили Харьковщину

Главная цель гостей заключается в ознакомлении с работой и потребностями украинских высших военных учебных заведений.

За "круглым столом" командный состав университета ознакомил представителей НАТО со структурой учреждения и главными приоритетными задачами в подготовке будущих офицеров. Также зарубежные гости побывали на ведущих факультетах военного вуза, где они пообщались с начальниками факультетов, кафедр. Кроме этого были показаны специализированные тренажеры, где курсанты углубленно осваивают свою будущую профессию.

Также делегация НАТО посетила военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого". Знакомясь с особенностями подготовки военных юристов, иностранные военнослужащие встретились с ректором университета, осмотрели учебно-материальную базу и пообщались с курсантами.

По словам членов зарубежной делегации, процесс подготовки офицерских кадров на Харьковщине является очень интересным в плане обмена опытом с военнослужащими армий других стран.