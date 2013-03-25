Эксперты Программы НАТО "Совершенствование военного образования" посетили Харьковщину
Сегодня, 25 марта, в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялась встреча личного состава военного вуза с делегацией экспертов Программы НАТО "Совершенствование военного образования".
Главная цель гостей заключается в ознакомлении с работой и потребностями украинских высших военных учебных заведений.
За "круглым столом" командный состав университета ознакомил представителей НАТО со структурой учреждения и главными приоритетными задачами в подготовке будущих офицеров. Также зарубежные гости побывали на ведущих факультетах военного вуза, где они пообщались с начальниками факультетов, кафедр. Кроме этого были показаны специализированные тренажеры, где курсанты углубленно осваивают свою будущую профессию.
Также делегация НАТО посетила военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого". Знакомясь с особенностями подготовки военных юристов, иностранные военнослужащие встретились с ректором университета, осмотрели учебно-материальную базу и пообщались с курсантами.
По словам членов зарубежной делегации, процесс подготовки офицерских кадров на Харьковщине является очень интересным в плане обмена опытом с военнослужащими армий других стран.