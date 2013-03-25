100 контрактников из Николаева выполнили свой первый прыжок с парашютом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, по словам руководителя занятий командира бригады полковника Алексея Шандара, набор военнослужащих по контракту идет в соединении очень живо.

При этом активность проявляют не только жители Николаевщины, но и других областей Украины, желающих стать профессиональными военными.

- Из этой сотни военнослужащих-контрактников примерно половина - местные жители. Многие из них уже отслужили срочную службу, - отметил полковник Алексей Шандар.

В строю с радостью принимают новых солдат-контрактников. По словам заместителя командира бригады по воспитательной работе подполковника Ивана Савки, за каждым контрактником закреплено опытного воина-десантника, который помогает освоить азы военной службы в высокомобильных десантных войсках ВС Украины.