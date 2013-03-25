Военные дорожники помогли роженице своевременно попасть в роддом

В этой, казалось бы, безвыходной ситуации на помощь растерянным супругам пришли военнослужащие 107-го Центра дорожного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в Дубне.

На тяжелой инженерной технике ПЗМ-2, которой руководил опытный водитель работник Вооруженных Сил Украины Александр Собчук, они оперативно добрались до места нахождения заметенных снегом селян и, прокладывая дорогу легковому автомобилю с роженицей, доехали до районного роддома. Помощь военных оказалась своевременной. Уже через некоторое время Виктория родила почти 4-килограммового сына-богатыря.

– Это уже не первый случай, когда военнослужащие нашего Центра оказывают помощь местному населению при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, за минувшие выходные две группы военнослужащих на грейдере ДЗ-122, тракторе Т-150-К и ПЗМ-2 расчистили 210 километров автодорог местного значения, – отметил заместитель командира 107-го Центра дорожного обеспечения по воспитательной работе подполковник Юрий Нечитайло.