"Град" впервые за 15 лет вышел на огневой рубеж

- Для выполнения данных стрельб используются реактивные снаряды срок годности которых близится к завершению. Благодаря повышению темпов боевой подготовки и ростом обученности личного состава проходит утилизация боеприпасов, - отметил начальник ракетных войск и артиллерии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск полковник Владимир Якуба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, офицер отметил, что боевые стрельбы реактивно-артиллерийской батареей систем залпового огня БМ-21 "Град" проводятся впервые за пятнадцать лет.

- Раньше подобные занятия проходили с привлечением лишь двух-трех боевых машин. Сравнивая результаты стрельбы батареи можно уверенно констатировать, что с каждой стрельбой результаты улучшаются. Нормативы по выполнению огневых задач выполняются, боевые расчеты работают слаженно и четко без нарушений правил безопасности, - сообщил полковник Владимир Якуба.

За три стрелковые дня было уничтожено свыше 1450 реактивных снарядов. Реактивно-артиллерийской батареей соединения в ходе плановых занятий по боевой подготовке с практическим выполнением боевых стрельб, планируется утилизировать более 50000 реактивных снарядов до конца года.