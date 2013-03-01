Делегация Академии Cухопутних войск представляет вузы на выставке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, среди многих вузов участие в масштабном мероприятии приняла и делегация Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного города Львова.

Цель мероприятия ознакомить студентов, учеников и их родителей с условиями поступления в учебные заведения, международными образовательными программами, а также помочь абитуриентам с выбором места дальнейшего обучения.

В состав делегации Академии сухопутных войск вошли не только офицеры и научно-педагогические работники, но и курсанты учебного заведения. Возглавляет ее заместитель начальника Академии по учебной работе - начальник учебного отдела полковник Андрей Слюсаренко.

- Мы представляем один из лучших современных военных вузов. Приятно, что интерес посетителей выставки к нашей Академии сухопутных войск достаточно высок, - рассказал полковник Андрей Слюсаренко.