Делегация Академии Cухопутних войск представляет вузы на выставке

13:35, 01 марта 2013
Армия
0 0

На днях в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза" проходит IV Международная выставка "Современные учебные заведения - 2013".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, среди многих вузов участие в масштабном мероприятии приняла и делегация Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного города Львова. 

Цель мероприятия ознакомить студентов, учеников и их родителей с условиями поступления в учебные заведения, международными образовательными программами, а также помочь абитуриентам с выбором места дальнейшего обучения.

В состав делегации Академии сухопутных войск вошли не только офицеры и научно-педагогические работники, но и курсанты учебного заведения. Возглавляет ее заместитель начальника Академии по учебной работе - начальник учебного отдела полковник Андрей Слюсаренко.

- Мы представляем один из лучших современных военных вузов. Приятно, что интерес посетителей выставки к нашей Академии сухопутных войск достаточно высок, - рассказал полковник Андрей Слюсаренко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter