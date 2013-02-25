Председатель Кировоградской ОГА заверил, что область гордится своими военными

Андрей Николаенко на встрече с военными

Губернатор Кировоградщины ознакомился с условиями службы и повседневной жизнедеятельностью полка, осмотрел учебно-материальную базу полка и посетил музей Боевой славы.

В свою очередь, командир отдельного полка специального назначения полковник Виталий Пикулин рассказал высоким гостям об истории кировоградских спецназовцев, их службе в «горячих точках» планеты, и ознакомил с экспозицией музея.

Обращаясь к военнослужащим полка, председатель облгосадминистрации поздравил солдат и офицеров части с наступающим праздником. Пожелал военным крепкого здоровья, энергии, отличных результатов в боевой подготовке и мирной службе.

«Кировоградщина всегда гордилась своими военными. Хочу заверить вас, что областная власть будет продолжать сотрудничать со всеми воинскими формированиями, базирующимися на территории области», – отметил Андрей Николаенко.

Председатель Кировоградской облгосадминистрации сделал запись в Книге посетителей музея и вручил командиру воинской части мультимедийный проектор для учебного класса.