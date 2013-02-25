Председатель Кировоградской ОГА заверил, что область гордится своими военными
Накануне Дня защитника Отечества председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Николаенко посетил отдельный полк специального назначения командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Андрей Николаенко на встрече с военными
Губернатор Кировоградщины ознакомился с условиями службы и повседневной жизнедеятельностью полка, осмотрел учебно-материальную базу полка и посетил музей Боевой славы.
В свою очередь, командир отдельного полка специального назначения полковник Виталий Пикулин рассказал высоким гостям об истории кировоградских спецназовцев, их службе в «горячих точках» планеты, и ознакомил с экспозицией музея.
Обращаясь к военнослужащим полка, председатель облгосадминистрации поздравил солдат и офицеров части с наступающим праздником. Пожелал военным крепкого здоровья, энергии, отличных результатов в боевой подготовке и мирной службе.
«Кировоградщина всегда гордилась своими военными. Хочу заверить вас, что областная власть будет продолжать сотрудничать со всеми воинскими формированиями, базирующимися на территории области», – отметил Андрей Николаенко.
Председатель Кировоградской облгосадминистрации сделал запись в Книге посетителей музея и вручил командиру воинской части мультимедийный проектор для учебного класса.