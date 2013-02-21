В Киеве презентовали ежегодное издание «Белая книга – 2012. Вооруженные Силы Украины»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, «Главной особенностью 2012 стало формирование правовых основ государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства. Была завершена разработка концептуальных документов, которые являются основой оборонного планирования в Украине, а именно: новые редакции Стратегии национальной безопасности Украины и Военной доктрины Украины, Стратегический оборонный бюллетень Украины и Концепция реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года». Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник во время презентации ежегодного издания «Белая книга - 2012. Вооруженные Силы Украины» в Центральном доме офицеров ВС Украины.

Принятая правительством Государственная целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники Вооруженных Сил на 2012-2017 годы стала основой военно-технической политики. К тому же она имеет значительный социальный аспект – к выполнению ее мероприятий привлекается более 160 предприятий военно-промышленного комплекса, что обеспечивает работой около 40 тысяч граждан Украины.

«Уже в этом году на основании вышеперечисленных документов подготовлен проект основного программного документа на среднесрочную перспективу – Государственную программу реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, которая в ближайшее время будет подана Президенту Украины на утверждение», – рассказал первый заместитель Министра обороны Украины.

Во вступительной речи Александр Олейник также подчеркнул, что Министерство обороны по сложившейся традиции именно ко Дню защитника Отечества публикует ежегодное издание «Белая книга – 2012. Вооруженные Силы Украины».

«Это уже восьмое издание, в котором максимально открыто изложены качественные и количественные показатели деятельности Вооруженных Сил. Тираж нынешнего издания составляет десять с половиной тысяч экземпляров, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, а экономия средств на подготовку и издание «Белой книги – 2012» составила 80 тысяч гривен. Это стало возможным благодаря новой политике оптимизации издательских ресурсов. 1500 экземпляров из них будут напечатаны на английском языке», – отметил первый заместитель Министра обороны Украины.

Александр Олейник отметил, что важным результатом деятельности Министерства обороны и Вооруженных Сил в 2012 году является то, что задачи, поставленные Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, в целом выполнены.

«Повышен уровень оснащенности Вооруженных Сил вооружением и военной техникой, в том числе количество боеготовых самолетов увеличено в полтора раза, восстановлена техническая готовность половины боевых кораблей и катеров, а также усовершенствована полевая, воздушная и морская выучка личного состава. Это стало возможным при поддержке правительства и эффективной деятельности Министерства обороны по управлению ресурсным обеспечением Вооруженных Сил», – сказал Александр Олейник.

В частности, финансовый ресурс Министерства обороны в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, был увеличен на 16,5% (2,1 млрд грн). Благодаря этому было улучшено финансирование по таким направлениям: подготовка Вооруженных Сил (увеличена почти в 2,5 раза); закупка, модернизация, восстановление боеспособности вооружения и военной техники (увеличены более чем в 2 раза); денежное обеспечение военнослужащих и заработная плата работников.

В рамках презентации ежегодного издания «Белая книга – 2012. Вооруженные Силы Украины» должностные лица Генерального штаба ВС Украины также рассказали журналистам о достижениях и перспективах Вооруженных Сил по своим направлениям деятельности.

Справка. Ежегодное издание «Белая книга – 2012. Вооруженные Силы Украины» подготовлено Министерством обороны в рамках реализации принципов демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами.