Украина получит от Канады еще два самолета с военной экипировкой – Порошенко

Об этом в ходе совещания с представителями силовых ведомств заявил президент Петр Порошенко, передает 5 канал.

По его словам, во время четвертой волны мобилизации военнослужащие будут иметь все необходимое.

"То, что нам обещали наши партнеры из Литвы - по вооружению - мы уже получили. Получили первую партию теплой одежды, берцев, оснащение из Канады - и сейчас ждем еще 2-х самолетов. Получили партию-конвой из Польши, из других наших партнеров", - отметил Порошенко.

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"То есть все те договоренности, которые мы достигли за последний месяц - они все вписываются в четкий график обеспечения. Чтобы у нас военнослужащий, мобилизован, имел возможность быть одетым, обеспеченным, иметь бронежилет и все такое прочее", - отметил президент.