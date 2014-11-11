Военные медики из Чернигова продолжают лечить раненых в АТО военных

Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко сообщил, что его пациенты полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами и вещами, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"За последние 5 месяцев лечение в госпитале прошли 495 военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции. На сегодня в нашем медицинском учреждении находятся еще 35 бойцов", - отметил полковник медицинской службы Александр Слесаренко.

Большинство военнослужащих, которые проходят курс лечения в Чернигове, имеют осколочные ранения после взрыва мин, снарядов и гранат. Также военные врачи проводят комплексное лечение воинов, которые имеют осложнения после боевых ранений.

Оказывать качественную медицинскую помощь раненым помогают и волонтеры. Они ежедневно обходят раненых бойцов, выясняют, что им нужно, приносят вещи первой необходимости и медикаменты, содействуют в восстановлении документов и договариваются о дополнительные обследования.