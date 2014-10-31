Подведены итоги «Дней НАТО», которые проходили в военных вузах

В работе приняли участие делегация НАТО во главе с помощником заместителя начальника штаба Стратегического командования НАТО по трансформации коммодором Мортеном Гроеннингсатером (ВМС ВС Норвегии) и представители Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

- К сожалению, в этом году в связи с военно-политической ситуацией, которая сложилась на востоке страны, было принято решение временно сократить проведение «Дней НАТО» только в двух ВВУЗОВ ВС Украины. Однако надеемся, что в следующем году будет возвращена практика проведения еще в трех отечественных вузах, в частности во Львове, Одессе и Харькове на ротационной основе, - отметил первый заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Речич.

Также во время мероприятия отмечалось заблаговременное распространение среди курсантов ВВУЗА для предварительного ознакомления материалов и презентаций к темам, которые будут обсуждаться во время проведения «Дней НАТО», на важности получения отзывов, комментариев и мнений от курсантов о необходимости проведения «Дней НАТО» в ВВУЗ, путей их улучшения и усовершенствования, темы для будущего обсуждения, учета программой мероприятия специальных тем для обсуждения, которые будут отвечать потребностям современности и т.д.

Помощник заместителя начальника штаба Стратегического командования НАТО по трансформации коммодор А.Мортен Гроеннингсатер от имени всего НАТО выразил уважение к проявлению стойкости и профессионализма украинскими военными и их готовности поддерживать сотрудничество с Альянсом в такой сложной ситуации.

- Мероприятие, которое мы провели в этом году, имело абсолютный успех. Хотел бы отметить профессионализм представителей и работников военных институтов и надлежащее оснащение вузов, - заметил коммодор А.Мортен Гроеннингсатер и отметил хорошую осведомленность курсантов относительно отечественного ОПК, военной терминологии и военной науки. - Сегодня мы провели весьма плодотворные переговоры и пришли к выводу о необходимости совершенствования и расширения сотрудничества Украины с НАТО, - добавил он, в частности, речь идет об увеличении количества военных и других учебных заведений, привлеченных к «Дням НАТО» и т.д.