Карантинная необходимость: Италия хочет привлечь заробитчан ко сбору овощей и фруктов

МВД Италии готово предоставить разрешение на въезд более 200 тысячам нелегальным мигрантам для работы в сельском хозяйстве.

Италия намерена разрешить нелегальным мигрантам заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в частности – принять участие в сезонных сборах овощей и фруктов, которые пострадали из-за недостатка рук в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из круга политиков.

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Уже сейчас страна испытывает кризис из-за пандемии, которая заставила миллионы граждан покинуть собственные дела и закрыться дома. Остановка экономики стоит стране уже около 7 миллиардов евро.

Кроме того, ситуацию обострила остановка притока сезонных работников на помощь фермерам.

МВД Италии готово предоставить разрешение на въезд более 200 тысячам нелегальным мигрантам для работы в сельском хозяйстве, однако в министерстве объясняют, что выследить инфицированных среди таких приезжих будет сложно, поскольку местные органы не будут знать о них ничего.

Намерения властей уже осудили оппозиционные политические силы.

Как сообщал УНИАН, с 4 мая между Италией и Францией снова заработали три пограничные переходы, закрытые в середине марта в связи с пандемией коронавируса.