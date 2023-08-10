В Госдепе напомнили, что Киев еще до вторжения предлагал такую встречу, но Москва отказывалась.

Стоит ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, будет решать лично президент Украины Владимир Зеленский. Однако преградой для этого остаются имперские амбиции Кремля. Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента (МИД) США Мэтью Миллер.

"Относительно любой встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.

Он напомнил, что Киев неоднократно демонстрировал готовность к реальным переговорам с Москвой еще до полномасштабного вторжения.

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"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящим государством. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – отметил представитель Госдепа.

Возможные переговоры Зеленского и Путина

Накануне президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил желание организовать встречу президентов Украины и России для переговоров об установлении мира. Возможным сценарием является участие Зеленского и Путина в Конференции ООН по климату, которая запланирована на ноябрь-декабрь в Дубае.

При этом было отмечено, что ОАЭ проинформировали президента США Джо Байдена и Папу Римского об этих планах, и те якобы выразили свое согласие с такой инициативой.

Однако пока ни Зеленский, ни Путин не заявляли о планах принять участие в Конференции ООН по проблемам климата.

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