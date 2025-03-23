Россия доказала, что она будет и дальше нарушать любые соглашения, поэтому подписанными бумажками гарантировать мир в Украине не удастся.

Россия нарушила и Будапештский меморандум, и Минские соглашения, поэтому любое новое перемирие в Украине может превратиться в устойчивый мир исключительно тогда, когда НАТО значительно увеличит расходы на оборону и будет постоянно угрожать Кремлю. Такое мнение в интервью The Sun высказал министр обороны Великобритании в 2014-2017 гг. Майкл Фэллон.

Хотя прекращение огня в Украине кажется ближе, чем когда-либо до сих пор, Фэллон не верит, что это положит конец фантазиям российского диктатора Путина о возрождении Советского Союза. Именно поэтому, по его мнению, НАТО должно сделать невозможным воплощение этих фантазий.

Политик пожаловался, что треть стран Альянса до сих пор не тратит даже 2% ВВП на свою оборону, хотя об этом договорились еще после российского вторжения в Крым. По мнению Фэллона, сегодня минимальной планкой для всех должны стать 3% расходов на оборону.

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По его словам, европейские страны должны стать на ноги и прекратить полагаться на США в вопросах безопасности. Это в частности означает разработку собственных европейских разведывательных самолетов, систем противоракетной обороны, спутниковой разведки, самолетов-заправщиков и тому подобное.

"Россия нарушила предыдущие Будапештские и Минские соглашения, поэтому любое новое мирное соглашение должно быть обеспечено твердыми гарантиями его соблюдения", - подчеркнул экс-министр.

По его словам, Европа должна поддерживать постоянное состояние готовности ответить на любое нарушение мира Россией.

"Россия имеет численную военную силу и адаптировала свою промышленную экономику для смягчения худших санкций. Она извлекла уроки из последних трех лет, постоянно адаптируя свою тактику и оборудование", - говорит Фэллон.

По его словам, это означает, что даже если в Украине будет урегулирование, Россия "будет оставаться постоянной угрозой для своих бывших сателлитов и других стран вблизи ее границ".

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, главной гарантией мира и безопасности для Украины является ее собственная армия. Такое мнение высказал начальник штаба Третьей штурмовой бригады Петр Горбатенко. Он убежден, что после войны государство должно усиленно вкладываться в развитие вооруженных сил, чтобы не пришлось снова встречать врага с одним автоматом.

Вместе с тем он считает, что Россия не сможет выжить, если не вернет себе статус империи. Без статуса гегемона мирового уровня российское государство долго не протянет.

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