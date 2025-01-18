По словам Фридриха Мерца, Трамп "думает, что говорит, и делает то, что говорит".

Избранный президент США Дональд Трамп является "очень предсказуемым лидером" с четкой повесткой дня, который заставит Европу быстрее провести необходимые реформы. Об этом заявил главный претендент на должность нового канцлера Германии Фридрих Мерц, сообщает Bloomberg.

По словам лидера правоцентристского альянса ХДС/ХСС, Трамп "думает, что говорит, и делает то, что говорит".

"Таким образом, мы можем ожидать, что в следующие недели и месяцы будет гораздо больше ясности, и что это, конечно, также принесет с собой много проблем для нас", - сказал Мерц.

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Он подчеркнул, что хотя второй срок Трампа вызвал беспокойство относительно трансатлантической торговой войны и прекращения военной помощи США Украине, президентство Трампа вряд ли станет шансом для Европы ускорить процесс реформ, при этом возвращение Трампа является "последним призывом к действию" для Европейского Союза, чтобы восстановить экономическую конкурентоспособность и увеличить расходы на оборону:

"Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были сделать в любом случае. В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи".

В то же время Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос об увеличении расходов на оборону в Германии и во всей Европе.

"Я остаюсь открытым относительно метода, который мы будем использовать для финансирования этого. Мы все согласны, что нам придется сделать гораздо больше. Прежде чем говорить об общем оборонном фонде, страны-члены ЕС должны прежде всего обсудить общие стандарты производства и приобретения оружия", - сказал политик.

Отношения США и Германии

Как сообщал УНИАН, в Германии настаивают на соглашении о свободной торговле между ЕС и США. В Берлине опасаются потенциального негативного влияния политики Трампа.

По словам лидера немецких консерваторов Фридриха Мерца, который претендует на пост канцлера, этот шаг позволил бы уберечь экономику от пагубного влияния возможных пошлин.

Ранее Трамп заявил, что Европейский союз должен закупать американскую нефть и газ, чтобы компенсировать "огромный дефицит" с крупнейшей экономикой мира. Если же блок откажется, то его ждут новые пошлины.

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