Молдаванке, снимавшей деньги с банкомата, не понравилось, что модель Яна Варнакова стоит слишком близко к ней.

Яну Варнакову, которая в 2008 году выиграла титул "Мисс Молдова", избили за фразу на русском языке.

Инцидент она записала на телефон и выложила в свой Instagram.

Молдаванке, снимавшей деньги с банкомата, не понравилось, что девушка стоит слишком близко к ней. Она подумала, что Варнакова хочет подсмотреть ее ПИН-код. На оскорбления девушка ответила на русском языке, что зацепило молдаванку еще больше. Она стала бить девушку сумкой, называя "стервой" и "вонючей русской".

"Я повторюсь, не важно, какой вы нации, религии и цвета кожи, мы все люди. Берегите себя и своих близких", - прокомментировала инцидент Варнакова.

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Автор: Денис Прядко