Сильный ветер сдул стеклянные панели.

В Китае турист застрял на стеклянном мосту высотой более 100 метров.

Читайте такжеПапа Римский призвал отказаться от патентов на вакцины против COVID-19Об этом пишет Daily Mail.

Мост расположен в китайском городе Лунцзин.

По данным СМИ, сильный ветер сдул некоторые стеклянные панели, когда турист находился на мосту.

Мужчин сумел доползти до безопасного места в сопровождении пожарных, полиции и работников лесного хозяйства.

Его доставили в больницу, где он получил психологическую помощь.

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Автор: Людмила Жерновская