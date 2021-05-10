Мужчина смог добраться до безопасного места / фото Daily Mail
В Китае турист застрял на стеклянном мосту высотой более 100 метров.
Читайте такжеПапа Римский призвал отказаться от патентов на вакцины против COVID-19Об этом пишет Daily Mail.
Мост расположен в китайском городе Лунцзин.
По данным СМИ, сильный ветер сдул некоторые стеклянные панели, когда турист находился на мосту.
Мужчин сумел доползти до безопасного места в сопровождении пожарных, полиции и работников лесного хозяйства.
Его доставили в больницу, где он получил психологическую помощь.
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