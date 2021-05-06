Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

В Колумбии уже 8 дней продолжаются антиправительственные протесты, в результате которых погибло 24 человека.

Об этом сообщает REUTERS.

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Как сообщается, полиция применила слезоточивый газ после того, как толпы людей ночью напали на полицейские участки в столице страны - Боготе.

Первоначально протесты были направлены против отмененного плана налоговой реформы, но демонстранты расширили свои требования, включив в них действия правительства по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

Накануне 30 гражданских лиц и 16 полицейских были ранены в ходе столкновений.

В одном из нападений толпа пыталась "сжечь заживо" группу из 10 полицейских, устроив поджог участка.

Ситуация в Колумбии

Бедность населения, которая выросла до 42,5% в прошлом году на фоне изоляции от коронавируса, усугубила неравенство и свела на нет некоторые достижения в области развития.

Число колумбийцев, живущих в крайней нищете, в 2020 году увеличилось на 2,8 миллиона человек.

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Автор: Екатерина Лиманская