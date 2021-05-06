В Колумбии уже 8 дней продолжаются антиправительственные протесты, в результате которых погибло 24 человека.
Об этом сообщает REUTERS.
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Как сообщается, полиция применила слезоточивый газ после того, как толпы людей ночью напали на полицейские участки в столице страны - Боготе.
Первоначально протесты были направлены против отмененного плана налоговой реформы, но демонстранты расширили свои требования, включив в них действия правительства по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.
Накануне 30 гражданских лиц и 16 полицейских были ранены в ходе столкновений.
В одном из нападений толпа пыталась "сжечь заживо" группу из 10 полицейских, устроив поджог участка.
Ситуация в Колумбии
Бедность населения, которая выросла до 42,5% в прошлом году на фоне изоляции от коронавируса, усугубила неравенство и свела на нет некоторые достижения в области развития.
Число колумбийцев, живущих в крайней нищете, в 2020 году увеличилось на 2,8 миллиона человек.
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