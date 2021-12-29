Местных жителей оскорбило напоминание о колониальном прошлом Индии.

В Индии разгорелся скандал из-за установленной статуи Криштиану Роналду.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Скульптуру знаменитого португальского футболиста презентовали на Гоа, однако это вызвало волну серьезного негодования среди местных жителей.

Дело в том, что Гоа - бывшая португальская колония и лишь 60 лет назад она стала индийской. Местные борцы за независимость от Португалии уверены, что нужно уважать местных футболистов. Власти же возведение статуи объяснили тем, что таким образом просто хотели популяризировать спорт среди молодежи.

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"Очень разочарован, узнав о возведении статуи Роналду. Научитесь гордиться нашими собственными иконами, такими как Самир Наик и Бруно Коутиньо", "Установить в этом году памятник португальскому футболисту - кощунственно. Мы осуждаем это", - заявили жители Гоа.

Напомним, что ранее После победы Португалии на чемпионате Европы в 2016 году аэропорт на острове Мадейра был переименован в честь его знаменитого уроженца. По этому случаю в фойе воздушной гавани был установлен памятник Роналду. Бюст получился таким несуразным, что сразу же обзавелся десятками мемов в интернете, а его автор Эммануэль Сантош еще долго выслушивал нападки в свой адрес. Однако впоследствии его заменили на более удачный.