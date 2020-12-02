В Гааге произошло нападение с ножом / Иллюстрация, фото УНИАН
На улице Grote Marktstraat в самом сердце Гааги неизвестный ранил ножом двух человек и скрылся с места происшествия.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Den Haag FM. Инцидент произошел около полудня в районе супермаркета Albert Heijn. Пострадавших госпитализировали, один из них был без сознания.
Полиция ищет нападавшего. В то же время неподалеку от места нападения произошел пожар в одном из магазинов, пожарные уже потушили огонь.
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